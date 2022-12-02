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الرياضة

عموتة خارج أسوار الوداد

منذ 28 ثانية
الإدارة تتجاوب مع غضب بعض الجماهير بسبب تركه تداريب الفريق مدة طويلة استغنت إدارة الوداد الرياضي عن خدمات المدرب الحسين عموتة، بعدما تعذر عليه العودة لتداريب الفريق، رغم إلحاح النادي. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن غياب عموتة عن التداريب منذ فترة، بمبرر تحليل مباريات كأس العالمأكمل القراءة »

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منذ 28 ثانية


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