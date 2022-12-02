الرياضة
السفارة والجامعة تربحان مباراة الجمهور
موظفون ومتطوعون يتكفلون بمغاربة يبيتون في الشوارع والمساجد علمت “الصباح” أن السفارة المغربية، المعتمدة في قطر، استنفرت موظفيها وبعض المتطوعين، للاستفسار عن أحوال مجموعة من المشجعين، الذين لا يتوفرون على سكن، إما لعدم شغور إقامات سياحية وفنادق، أو للارتفاع الصاروخي لأثمنتها. وكشف مصدر مسؤول أن السفارة عملتأكمل القراءة »
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