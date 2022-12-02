fbpx
الصباح الفني

فتحي‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ “‬المشجعين‭”‬

منذ دقيقة واحدة
نورا‭ ‬فتحي‭ (‬خاص‭) ‬
أطلت‭ ‬نورة‭ ‬فتحي،‭ ‬الفنانة‭ ‬الاستعراضية‭ ‬المغربية،‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬جمهور‭ ‬مهرجان‭ “‬فيفا‭” ‬للمشجعين‭ ‬بقطر،‭ ‬وقدمت‭ ‬سهرة‭ ‬فنية‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬المهرجان‭ ‬المنظم‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬احتفالات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬ وتداولت‭ ‬صفحات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬فتحي،‭ ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬العلم‭ ‬الوطني،‭ ‬خلال‭ ‬أدائها‭ ‬لأغنية‭ “‬ديلبار‭”‬،‭ ‬معبرة‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى