الصباح الفني
فتحي في مهرجان “المشجعين”
أطلت نورة فتحي، الفنانة الاستعراضية المغربية، مساء الثلاثاء الماضي، على جمهور مهرجان “فيفا” للمشجعين بقطر، وقدمت سهرة فنية ضمن فعاليات المهرجان المنظم على هامش احتفالات كأس العالم. وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من حفل فتحي، وهي تحمل العلم الوطني، خلال أدائها لأغنية “ديلبار”، معبرةأكمل القراءة »
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