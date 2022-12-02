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عوض في “حدث بالفعل” انضمت الفنانة جميلة عوض إلى حكاية “لآخر نفس” ضمن أحداث مسلسل “حدث بالفعل”، التي ينتظر تصويرها خلال الفترة المقبلة تحت إدارة المخرج هشام الرشيدى. ومن جهة أخرى، انضمت عوض إلى أبطال فيلم “في عز الظهر” بطولة الفنان المصري العالمي مينا مسعود، وتأليف كريمأكمل القراءة »
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