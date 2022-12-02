أســــــرة
تفقد السيطرة على الجسد
الدكتور إيشو قال إن أهم أسبابها انسداد أو تمزق الأوعية قال الدكتور ياسين إيشو، طبيب وباحث في العلوم العصبية والسلوك البيولوجي وجراحة الدماغ الوظيفي، إن الجلطة الدماغية تأتي فجأة، وتجعل المريض يفقد السيطرة على عضلات جسده، مبرزا أن هناك عددا من الأسباب للجلطة الدماغية، غير أن أهمهاأكمل القراءة »
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