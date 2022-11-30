العلاقات المغربية الأوروبية موضوع مباحثات بين الطالبي وأندري كوفاتشيف

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم (الأربعاء) بالرباط، مباحثات مع مقرر المغرب عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، أندري كوفاتشيف، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 29 نونبر إلى الفاتح من دجنبر 2022.

وتطرق الجانبان لآفاق العلاقات المغربية الأوروبية وأهمية توطيد روابط التعاون والصداقة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي لمواجهة كافة التحديات كالهجرة. كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض رئيس مجلس النواب، بالمناسبة، الأطوار والتقدم الذي حققته المملكة المغربية في مجال ترسيخ الديمقراطية والنهوض بحقوق الانسان والتحول الرقمي الطاقات المتجددة وتدبير جائحة كوفيد 19 وآثارها والعمل على اشعاع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما أطلع رئيس مجلس النواب مقرر المغرب عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالجذور التاريخية ومستجدات الوحدة الترابية للمغرب، حيث أكد راشيد الطالبي العلمي الدعم والتأييد الدوليين لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، باعتباره الحل الوحيد والواقعي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

من جانبه، أكد أندري كوفاتشيف أن المغرب شريك أساسي ومميز بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مثمنا الجهود التي يبذلها من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.

وحضر هذا اللقاء لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، وأعضاء اللجنة هشام أيت مانة وعبد المجيد الفاسي الفهري وزينة شاهيم.