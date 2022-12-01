حوادث
مستخدم بصيدلية ضمن عصابة “لاكريموجين”
أفشى لها أسرارا فسطت على 14 مليونا من مكلف بالتحصيل أحالت الفرقة الجنائية بسلا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الثلاثاء الماضي، زعيم عصابة ومستخدما في صيدلية، أسقطتهما فرقة محاربة العصابات بالأمن الإقليمي للمدينة، ويستمر البحث عن آخرين. وسقط المتهمان بعدما نجح مجهولون، قبل سنة،أكمل القراءة »
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