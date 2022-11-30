الصباح الفني
قالوا
الأغا كتب الإعلامي مصطفى الأغا على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “في لحظات الخلاف وفيضان الغضب، الشاري يبني الجسور والبائع يبني السدود”. سماحة كتبت الفنانة اللبنانية كارول سماحة تدوينة على “انستغرام” جاء فيها “شكرا لمن هم دوما بجانبنا بدون سبب بدون شروط وبدون مصالح”. بومديان كتبت الشاعرةأكمل القراءة »
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