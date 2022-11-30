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الصباح الفني

قالوا

منذ 3 دقائق
الأغا كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬الأغا‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬في‭ ‬لحظات‭ ‬الخلاف‭ ‬وفيضان‭ ‬الغضب،‭ ‬الشاري‭ ‬يبني‭ ‬الجسور‭ ‬والبائع‭ ‬يبني‭ ‬السدود‭”.‬ سماحة كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬كارول‭ ‬سماحة‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬انستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬شكرا‭ ‬لمن‭ ‬هم‭ ‬دوما‭ ‬بجانبنا‭ ‬بدون‭ ‬سبب‭ ‬بدون‭ ‬شروط‭ ‬وبدون‭ ‬مصالح‭”.‬ بومديان كتبت‭ ‬الشاعرة‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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