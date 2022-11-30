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الرياضة

المصابون يستأنفون التداريب

منذ 12 دقيقة
بونو وحكيمي ومزراوي جاهزون لكندا وتفاؤل في صفوف اللاعبين يخوض المنتخب الوطني حصة تدريبية، اليوم (الأربعاء)، بملعب الدحيل، تحضيرا للمباراة التي تجمعه بنظيره الكندي، غدا (الخميس)، بملعب الثمامة، انطلاقا من الرابعة عصرا بالتوقيت المغربي، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم بقطر 2022. وطوى الأسودأكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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