الرياضة
المصابون يستأنفون التداريب
بونو وحكيمي ومزراوي جاهزون لكندا وتفاؤل في صفوف اللاعبين يخوض المنتخب الوطني حصة تدريبية، اليوم (الأربعاء)، بملعب الدحيل، تحضيرا للمباراة التي تجمعه بنظيره الكندي، غدا (الخميس)، بملعب الثمامة، انطلاقا من الرابعة عصرا بالتوقيت المغربي، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم بقطر 2022. وطوى الأسودأكمل القراءة »
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