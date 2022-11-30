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الرياضة

النشيد الوطني يذهل البريطانيين

منذ دقيقة واحدة
اعتبر الأكثر استماعا في البلاد وصحيفة نشرته كاملا مترجما للإنجليزية ذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن البريطانيين أعجبوا كثيرا بالنشيد الوطني المغربي، وكيفية أدائه من قبل عشرات الآلاف من الجماهير، خلال مواجهة بلجيكا والأسود، الأحد الماضي. ونشرت الصحيفة نفسها النشيد الوطني كاملا على صدرها، مترجما للغة الإنجليزية، نزولاأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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