الرياضة
النشيد الوطني يذهل البريطانيين
اعتبر الأكثر استماعا في البلاد وصحيفة نشرته كاملا مترجما للإنجليزية ذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن البريطانيين أعجبوا كثيرا بالنشيد الوطني المغربي، وكيفية أدائه من قبل عشرات الآلاف من الجماهير، خلال مواجهة بلجيكا والأسود، الأحد الماضي. ونشرت الصحيفة نفسها النشيد الوطني كاملا على صدرها، مترجما للغة الإنجليزية، نزولاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا