الرياضة
الخنوس: جاهزون للتأهل
قال بلال الخنوس، الدولي المغربي والمحترف بجينك البلجيكي، إن المنتخب الوطني جاهز للفوز على كندا، غدا (الخميس) بملعب الثمامة، والتأهل إلى الدور الثاني لكأس العالم. وأضاف الخنوس في الندوة الصحافية، المنعقدة، أول أمس (الاثنين)، أن اللاعبين على أتم الاستعداد لإسعاد الجمهور المغربي، رغم صعوبة المهمة أمام كندا.أكمل القراءة »
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