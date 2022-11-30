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الرياضة

مدرب كندا يتوعد الأسود

منذ دقيقتين
هردمان قال إن المباراة ستكون صعبة توعد جون هردمان، مدرب منتخب كندا، المنتخب الوطني، عندما أكد في تصريحات صحافية، أن الفوز يعد مطلبا لا محيد عنه، غدا (الخميس)، بملعب الثمامة، لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة للمونديال. وقال هردمان “تنتظرنا مباراة صعبة أمام الأسود. ويلزمنا الفوزأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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