الرياضة
أخبار المونديال
عائلات اللاعبين في التداريب حضر أفراد عائلات اللاعبين في حصة، أول أمس (الاثنين)، بملعب الدحيل، تحضيرا لمباراة كندا، غدا (الخميس)، بملعب الثمامة. وفضلت عائلات اللاعبين متابعة التداريب، من أجل دعمهم وتشجيعهم على مواصلة تقديم عروض جيدة في المونديال. وعاينت “الصباح” حضور عائلات وأسر عبر وسائل نقل خاصة،أكمل القراءة »
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