الصباح الفني
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مصري يطلق زوجته في عرس ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو وثّق لحظة صادمة أقدم خلالها رجل مصري على تطليق زوجته أمام الناس أثناء زفاف ابنته. وفاجأ الرجل الجميع بهذه الخطوة داخل قاعة الأعراس، إذ أمسك بالميكروفون ليقدم التهنئة لابنته، ثم طلق زوجته. وقال والد العروس في الفيديوأكمل القراءة »
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