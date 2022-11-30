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الصباح الفني

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منذ 3 دقائق
مصري‭ ‬يطلق‭ ‬زوجته‭ ‬في‭ ‬عرس ضجت‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بفيديو‭ ‬وثّق‭ ‬لحظة‭ ‬صادمة‭ ‬أقدم‭ ‬خلالها‭ ‬رجل‭ ‬مصري‭ ‬على‭ ‬تطليق‭ ‬زوجته‭ ‬أمام‭ ‬الناس‭ ‬أثناء‭ ‬زفاف‭ ‬ابنته‭. ‬وفاجأ‭ ‬الرجل‭ ‬الجميع‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬داخل‭ ‬قاعة‭ ‬الأعراس،‭ ‬إذ‭ ‬أمسك‭ ‬بالميكروفون‭ ‬ليقدم‭ ‬التهنئة‭ ‬لابنته،‭ ‬ثم‭ ‬طلق‭ ‬زوجته‭. ‬وقال‭ ‬والد‭ ‬العروس‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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