الرياضة
أملاح: سنلعب لأجل الصدارة
لاعب وسط المنتخب قال لـ “الصباح” إن كندا لن يكون لقمة سائغة واعتبر الجمهور المغربي نموذجا في التشجيع قال سليم أملاح، الدولي المغربي والمحترف بستاندار دولييج البلجيكي، إن المنتخب الوطني لم يتأهل بعد إلى الدور الثاني، رغم الفوز على بلجيكا، طالما أن هناك مباراة متبقية حاسمة أمامأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا