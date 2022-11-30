الصباح الفني
تأجيل حفل بهاوي في قطر
فوجئ جمهور المغني زهير بهاوي، بتأجيل حفله بقطر، في إطار فعاليات مهرجان الموسيقى “أريفيا”، إذ كان من المقرر أن ينظم الجمعة الماضي. وتقرر تنظيم الحفل، والذي من المنتظر أن يعرف، أيضا مشاركة الفنانة بلقيس فتحي، الثلاثاء المقبل، لكن دون أن تكشف الجهة المنظمة أسباب التأجيل. وحسب المعلوماتأكمل القراءة »
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