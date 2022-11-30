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الصباح الفني

تأجيل‭ ‬حفل‭ ‬بهاوي‭ ‬في‭ ‬قطر

منذ 3 دقائق
زهير‭ ‬بهاوي‭ (‬خاص‭)‬
فوجئ‭ ‬جمهور‭ ‬المغني‭ ‬زهير‭ ‬بهاوي،‭ ‬بتأجيل‭ ‬حفله‭ ‬بقطر،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬الموسيقى‭ “‬أريفيا‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينظم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭.‬ وتقرر‭ ‬تنظيم‭ ‬الحفل،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يعرف،‭ ‬أيضا‭ ‬مشاركة‭ ‬الفنانة‭ ‬بلقيس‭ ‬فتحي،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل،‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬أسباب‭ ‬التأجيل‭.‬ وحسب‭ ‬المعلومات‭أكمل القراءة »

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