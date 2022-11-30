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الرياضة

سايس ضمن التشكيلة المثالية

منذ 12 دقيقة
اختير غانم سايس، عميد المنتخب الوطني لكرة القدم، ضمن التشكيلة المثالية، للجولة الثانية من نهائيات كأس العالم قطر 2022. واختار موقع “هوسكورد”، المتخصص في كرة القدم، اللاعب سايس ضمن التشكيلة الأفضل، بعد المستوى الذي قدمه في مباراة بلجيكا الأحد الماضي، والدور الهام الذي لعبه للحفاظ على نظافةأكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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