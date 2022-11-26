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الشباب يرفضون الجنس خارج الزواج

منذ 28 ثانية
“ليكونوميست” و”سينيرجيا” تكشفان نتائج دراسة حول المستقبل والتعليم والشغل أماطت يومية “ليكونوميست” و”سينيرجيا”، أول أمس (الخميس)، اللثام عن نتائج الدراسة التي خصصت لموضوع الشباب، ورؤية هذه الفئة، إلى قضايا السياسة والتعليم والتدين والتشغيل، والرؤية إلى المرأة والتعدد والإجهاض. وقدم مسؤول مؤسسة “سينيرجيا”، التي أنجزت الدراسة الثالثة منأكمل القراءة »

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منذ 28 ثانية


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