ملف الصباح
الحاجة إلى قضاة من الجيل الجديد
الأطفال خارج مؤسسة الزواج يواجهون توجها محافظا يعرقل إيجاد حلول تساير روح العصر قال رشيد وهابي، محام بهيأة الجديدة، إن مشكل الأطفال الذين يزدادون خارج مؤسسة الزواج من أعوص المشاكل التي تعرفها حياتنا اليومية، مشيرا إلى أن هذه القضية تحتاج منا جميعا ودون خوف من الأصوات المعارضةأكمل القراءة »
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