حوادث
مراكز حماية الطفولة… القانون المهدور
تنسيق رباعي يكشف تلاعبات في تصاريح جبائية أعاد حادث اعتقال مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش، النقاش حول الظروف والأوضاع التي يعيشها نزلاء هذه المراكز، بمختلف أقاليم وجهات المملكة، في ظل فراغ قانوني. فإذا كان المشرع، قد أناط بهذا المراكز تقديم خدمات تروم الإصلاح والتهذيب وإعادة الإدماج، وتقويمأكمل القراءة »
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