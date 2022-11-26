قطر 2022 … تونس تعقد مهمتها بخسارة أمام أستراليا

فاز المنتخب الاسترالي على نظيره التونسي بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب الجنوب بالدوحة لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وجاء الهدف الوحيد للمباراة بواسطة ميتشل دوك في الدقيقة 24.

ورفع المنتخب الاسترالي رصيده الى 3 نقاط ليصعد مؤقتا الى المركز الثاني في انتظار المباراة الثانية للمجموعة ذاتها بين المنتخبين الفرنسي (3 نقاط) والدنماركي (نقطة واحدة) المقررة اليوم السبت على الساعة الخامسة مساء على ملعب 974 في حين توقف رصيد المنتخب التونسي عند نقطة واحدة.

وكان المنتخب التونسي تعادل في الجولة الافتتاحية امام نظيره الدنماركي بلا اهداف بينما انهزم المنتخب الاسترالي امام نظيره الفرنسي (1-4).

ولحساب الجولة الثالثة والاخيرة التي ستقام يوم الاربعاء 30 نونبر الجاري في نفس التوقيت (الساعة 16 بتوقيت تونس)، يلاقي المنتخب التونسي نظيره الفرنسي على ملعب المدينة التعليمية بينما يواجه المنتخب الاسترالي نظيره الدنماركي على ملعب الجنوب.

ويتاهل في اعقاب الدور الاول صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ثمن النهائي.