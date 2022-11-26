افتتاحية
أوربا المنافقة
لم تضع حملات البغض والكراهية ضد العرب والأمازيغ وكل شعوب الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوزارها، حتى بعد إعطاء صافرة انطلاق مونديال قطر 2022، بكل استحقاقاته ونجاحاته الباهرة والمبهرة المحققة لحد الآن. مازالت القلوب التي فيها غل، تنزف حقدا وضغينة ضد هذا القطر العربي الصغير جغرافيا والكبيرأكمل القراءة »
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