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مبــاراة التــأهــل
الأسود مطالبون بالفوز أو التعادل مع بلجيكا وجمهور غفير يساندهم تتجه أنظار المغاربة إلى المنتخب الوطني لكرة القدم، وهو يواجه نظيره البلجيكي، غدا (الأحد)، بملعب الثمامة بالدوحة، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بكأس العالم بقطر. وتنطلق المباراة في الثانية بعد الظهر، وتنقلها قناة الرياضية والقناةأكمل القراءة »
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