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ابن برلماني يقتل تاجرا ويحرق جثته
فكت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بتعاون مع “ديستي”، أول أمس (الخميس)، لغز جريمة قتل رجل أعمال شاب وحرق جثته التي عثر عليها متفحمة في منطقة خلاء بضواحي المدينة، بعد إيقاف القاتل. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الموقوف، شاب يبلغ من العمر 27 سنة، ابن برلماني بجهةأكمل القراءة »
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