ملف الصباح
الإجهاض… جدل محتدم
فريق رافض يراه بعين “عار وحشومة” وداعون لتقنينه وحماية صحة الحامل عوض اللجوء له سرا يثير موضوع الإجهاض جدلا كبيرا في المجتمع. وتتوزع المواقف منه بين رافض بالمطلق له ولإزهاق أرواح نتاج علاقات جنسية ولو كانت رضائية، ومتحمس له في حالات محددة، وداع إلى تقنينه وتحديد شروطهأكمل القراءة »
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