الأولى
إضراب المحامين… أهداف مبطنة
عقلاؤهم عجزوا عن إقناع المضربين بوقف سياسة التصعيد عزم مع سبق إصرار على شل المحاكم وتضييع حقوق المتقاضين لم يقتنع المحامون بأي وصفة من الوصفات التي قدمت إليهم في اجتماعات رسمية جمعتهم مع مسؤولين حكوميين لوقف الإضراب عن العمل، كما لم تقنعهم حتى التوافقات التي وردت فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا