وطنية
تجاهل الحكومة يغضب التامك
قال إنه مناضل وسيظل يدافع عن سياسة أنسنة السجون حار محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كيفية الرد على التعامل السلبي لمطلبه المرفوع إلى الحكومة، التي رفضت الزيادة في حجم الميزانية المخصصة لقطاعه، على غرار الحكومات السابقة، رغم ارتفاع حاجيات المؤسسة، التي تتطلبأكمل القراءة »
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