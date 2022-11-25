وطنية
تمديد الطوارئ الصحية
مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين ومراسيم وتعيينات في مناصب عليا صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس (الخميس)، على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، هم الأول المجلس الوطني للصحافة، ويقضي على أنه «يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر فيأكمل القراءة »
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