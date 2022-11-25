fbpx
الرياضة

“فيفا” يشيد بـ “بونو”

منذ دقيقتين
Morocco's goalkeeper Yassine Bounou warms up ahead of the 2019 Africa Cup of Nations (CAN) Group D football match between Morocco and Ivory Coast at the Al Salam Stadium in the Egyptian capital Cairo on June 28, 2019. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ياسين بونو، حارس مرمى الأسود، من بين أفضل الحراس المشاركين في المونديال، بالنظر إلى ما قدمه في مباراة كرواتيا، والتي كان فيها حاسما، في التصدي لثلاث هجمات حاسمة. وتغنى “فيفا” بأداء الحراس العرب خلال مباريات منتخباتهم الأولى في دور مجموعات كأس العالمأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى