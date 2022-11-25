الرياضة
“فيفا” يشيد بـ “بونو”
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ياسين بونو، حارس مرمى الأسود، من بين أفضل الحراس المشاركين في المونديال، بالنظر إلى ما قدمه في مباراة كرواتيا، والتي كان فيها حاسما، في التصدي لثلاث هجمات حاسمة. وتغنى “فيفا” بأداء الحراس العرب خلال مباريات منتخباتهم الأولى في دور مجموعات كأس العالمأكمل القراءة »
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