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وطنية

احتقان في قطاع التعمير يسائل المنصوري

منذ دقيقتين
استنكرت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، ما اعتبرته «عدم التفاعل الإيجابي مع مراسلات الهيأة النقابية، وغياب أفق لبرمجة لقاء تفاوضي، وتنظيم جلسات من أجل تنظيم العلاقات المهنية، في أفق إرساء اتفاق يحصن مكتسبات الموظفين، ويحسن من أوضاعهم الاجتماعية». وحذرت النقابةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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