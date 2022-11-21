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الصباح الفني

‭”‬موروكو‭ ‬ليكسوري‭ ‬إفنت‭” ‬ينتظر‭ ‬نجومه

منذ دقيقتين
كوثر‭ ‬بودراجة‭ (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
تحتضن‭ ‬طنجة،‭ ‬2‭ ‬دجنبر‭ ‬المقبل،‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حفل‮ ‬‭”‬‮ ‬موروكو‭ ‬ليكسوري‭ ‬افنت‭” ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬المغاربة‭ ‬والعرب‭.‬ وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬إن‭ ‬الحفل‭ ‬سيعرف‭ ‬مشاركة‭ ‬المصري‭ ‬عمر‭ ‬كمال‭ ‬والكويتية‭ ‬روان‭ ‬بن‭ ‬حسين‭ ‬واللبنانية‭ ‬مادلين‭ ‬مطر،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المغني‭ ‬عادل‭ ‬أصيل،‭ ‬وهند‭ ‬زيادي،‭ ‬وعماد‭ ‬الدراج‭.‬ كما‭ ‬تقرر‭ ‬خلال‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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