الصباح الفني
”موروكو ليكسوري إفنت” ينتظر نجومه
تحتضن طنجة، 2 دجنبر المقبل، فعاليات النسخة الأولى من حفل ” موروكو ليكسوري افنت” بحضور عدد من الفنانين المغاربة والعرب. وقالت اللجنة المنظمة إن الحفل سيعرف مشاركة المصري عمر كمال والكويتية روان بن حسين واللبنانية مادلين مطر، إضافة إلى المغني عادل أصيل، وهند زيادي، وعماد الدراج. كما تقرر خلالأكمل القراءة »
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