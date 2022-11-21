وطنية
وهبي: الحكومة لن تتخلى عن المواطن
لمح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لاستحالة تراجعه عن قرار «تضريب» المحامين، دون أن يذكرهم بالاسم، في كلمته صباح أول أمس (السبت) في افتتاح المؤتمر الجهوي للأصالة والمعاصرة بفندق بفاس. وأكد أنه لا يمكن لأي فئة من المجتمع ألا تؤدي الضرائب باعتبارها وسيلة تضامن وطني ومسؤولية لاأكمل القراءة »
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