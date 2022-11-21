وطنية
نصف مليار تكلفة مؤتمر الحركة
أوزين مرشح وحيد والعنصر يلعب دور أحرضان على رأس الأمانة العامة لم يتلق إدريس السنتيسي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الـ 14 لحزب الحركة الشعبية، الذي ينعقد نهاية الأسبوع الجاري، أي ترشيح، إلى حدود صباح أمس (الأحد)، وفق ما أكده لـ «الصباح». وأعلن السنتيسي، المرشح لتولي رئاسةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا