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الرياضة

إنفانتينو: الأوربيون منافقون

منذ 22 ثانية
رئيس «فيفا» قال إن قطر لا تحتاج دروسا وانتقد تسييس كرة القدم شن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، هجوما قويا على معارضي مونديال قطر، مدافعا بقوة عن النسخة 22، والتي ستقام لأول مرة على أرض عربية. وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحافي، صباح أول أمسأكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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