الرياضة
دوري أبطال العرب يعود بنظام جديد
دعوة للوداد والرجاء للمشاركة في النسخة المقبلة سيعود دوري أبطال العرب بنسخة جديدة، وبجوائز مالية مغرية، في 2023، مباشرة بعد نهاية كأس العالم قطر 2022. وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، الخميس الماضي، عودة بطولة الأندية العربية بداية من 2023. وأكد الاتحاد العربي أنه وقع عقد رعاية بطولةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا