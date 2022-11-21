الرياضة
الدكيك يخطف ستة لاعبين من هولندا
أصيب الاتحاد الهولندي لكرة القدم بخيبة أمل، باختيار ستة لاعبين مغاربة تمثيل المنتخب الوطني داخل القاعة. وعلمت “الصباح”، أن اللاعبين الستة كانوا محط اهتمام الاتحاد الهولندي لكرة القدم، قبل أن تجري الجامعة اتصالاتها بهم بطلب من المدرب هشام الدكيك، ويبدوا رغبتهم في حمل قميص منتخب القاعة. وأبدىأكمل القراءة »
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