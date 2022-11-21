الرياضة
الفتح يعسكر بمراكش
يخوض الفتح الرياضي تجمعا إعداديا بمراكش، خلال الفترة بين 26 نونبر الجاري و8 دجنبر المقبل. وعلمت “الصباح”، أن جمال سلامي، مدرب الفتح، منح اللاعبين فترة راحة، وبرمج المرحلة الأولى من الاستعدادات إلى غاية 25 نونبور الجاري بأكاديمية الفريق بالرباط. وبرمج سلامي ثلاث مباريات إعدادية بمراكش، الأولى أمامأكمل القراءة »
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