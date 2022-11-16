بعد سنتين من الغياب.. صحفيو الضفتين يلتقون بتطوان

تستضيف الجمعية المغربية للصحافة فعاليات المؤتمر 38 لصحفيي الضفتين، الذي يعود بعد توقف دام سنتين، بسبب ظروف جائحة كورونا.

وذكر بلاغ للجمعية أن «فعاليات المؤتمر تنعقد على مستوى مدن تطوان، المضيق، والرباط، من خلال مجموعة برامج وأنشطة، تهدف لتكريس شعار المؤتمر الذي يرمي لدعم الدبلوماسية الموازية من خلال المجتمع المدني، خاصة الجانب الإعلامي منه»، كما يأتي في «ظرف جد حساس من عودة العلاقات الجيدة بين المغرب وإسبانيا».

وتتخذ الجمعية من (الدبلوماسية الموازية دعامة للتقارب بين المغرب وإسبانيا) شعارا للدورة 38 من المؤتمر الذي سيلتئم في الفترة بين 17 و20 نونبر 2022، ويستضيف مجموعة من الصحفيين الإسبان من منطقة الأندلس، أليكانطي ومدريد، إضافة إلى صحفيين من مدن مغربية مختلفة، بمشاركة فاعلين وباحثين في مجال الإعلام والتواصل.

وتنعقد هذه الدورة بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي، بهدف تطوير العمل العلمي التوثيقي الذي تقوم به الجمعية، ويحضر الجلسة الافتتاحية رئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد، كما يتضمن البرنامج زيارة للبرلمان المغربي.

ويعد مؤتمر صحفيي ضفتي البحر الأبيض المتوسط «تظاهرة إعلامية، علمية، تثقيفية تفاعلية بين صحفيين وباحثين أكاديميين بالمغرب ونظرائهم بإسبانيا، يسعى من خلال الأنشطة التي يقترحها إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك».

ويعتبر المؤتمر مناسبة لتقريب الصحفيين والأكاديميين الإسبان من القضايا الوطنية وتعريفهم ببعض خصوصيات المجتمع والمواطن المغربي، دعما للعلاقات بين البلدين، والتعاون في مجال إشعاع روح التآخي والتقارب بين الشعبين.

يذكر أن المؤتمر ابتدأ منذ العام 1999، حيث ينظم تناوبا بين المغرب واسبانيا.

يوسف الجوهري(تطوان)