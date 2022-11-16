حوادث
بصمة تفضح سارقة زوجها
الشرطة أحالت 68 ألف أورو على الجمارك وثمانية ملايين على النيابة العامة أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن العيايدة بسلا، على وكيل الملك، الأسبوع الماضي، زوجة حبكت سيناريو طريفا، وحيرت مصالح الشرطة القضائية والتقنية والعلمية، وأيضا مصالح دائرة أمنية، حينما تقدمت نحو مصالح الدائرة الأمنية بشارعأكمل القراءة »
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