fbpx
وطنية

ارميلي‭ “‬تسلخ‭” ‬تجربة‭ “‬بيجيدي‭” ‬

منذ 19 ثانية
نبيلة‭ ‬ارميلي‭ ‬عمدة‭ ‬البيضاء‭        (‬أرشيف‭)‬
العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬بالبيضاء‭ ‬أنجز‭ ‬59‭ ‬مشروعا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬187‭ ‬برمجت‭ ‬بين‭ ‬2016‭ ‬و2022‭ ‬وأغلبها‭ ‬معطل أعاد‭ ‬تقييم‭ ‬أنجز‭ ‬في‭ ‬ماي‭ ‬الماضي،‭ ‬حصيلة‭ ‬تجربة‭ ‬تدبير‭ ‬جماعة‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الصفر،‭ ‬مشككا‭ ‬في‭ ‬الأرقام‭ ‬والنسب‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬فريق‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬عماري،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 19 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى