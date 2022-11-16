وطنية
ارميلي “تسلخ” تجربة “بيجيدي”
العدالة والتنمية بالبيضاء أنجز 59 مشروعا من أصل 187 برمجت بين 2016 و2022 وأغلبها معطل أعاد تقييم أنجز في ماي الماضي، حصيلة تجربة تدبير جماعة البيضاء في عهد العدالة والتنمية إلى نقطة الصفر، مشككا في الأرقام والنسب التي قدمها فريق عبد العزيز عماري، سواء في النصف الأولأكمل القراءة »
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