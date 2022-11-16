الرياضة
“هجوم عنصري” على ديساسي بسبب حارث
ذكر موناكو الفرنسي أن لاعبه أكسيل ديساسي، توصل بسباب عنصري وتهديدات، بعد اصطدامه مع أمين حارث، لاعب مارسيليا، والذي تسبب له في إصابة ستغيب الدولي المغربي عن كأس العالم بقطر. وأوضح الفريق في بيان له نشر على صفحته في موقع التواصل “تويتر»، أن النادي يعلن دعمه لديساسيأكمل القراءة »
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