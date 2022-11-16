اذاعة وتلفزيون
400 موسيقي في “كورال” بأكادير
فنانون مغاربة وأجانب في أكبر ملحمة غنائية أعلنت جمعية “أطلس أزاوان” عن تنظيم لقاء موسيقي ثقافي ل”كورال” غنائي من “نانت” الفرنسية، مع “كورال” غنائي من أكادير بقيادة المجموعة الموسيقية ” Urban Voices”، يحمل عنوان ” منين ما جيتي”، إضافة إلى مشاركة الفنان مهدي ناسولي ضيف شرف، خلال الفترة الممتدةأكمل القراءة »
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