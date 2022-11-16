الرياضة
أخطاء التحكيم تعود إلى الواجهة
الموجه: ضربة جزاء غير صحيحة وثلاث دقائق لحسم تسلل «كلاسيكي» عادت أخطاء التحكيم إلى الواجهة في مباراة المغرب التطواني والجيش الملكي، أول أمس (الاثنين)، ضمن الدورة الثامنة من بطولة القسم الأول، والتي انتهت بفوز الفريق العسكري بهدفين لصفر. واحتسب الحكم ياسين بوسليم ضربة جزاء غير صحيحة للجيشأكمل القراءة »
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