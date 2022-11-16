اذاعة وتلفزيون
عرض ساخر لـ”روك” على “نتفليكس”
أكدت منصة “نتفليكس”، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن كريس روك سيكون أول فنان يقدم عرضا مباشرا على المنصة، وأرفقت الخبر بصورة للفنان وهو يقف على المسرح ويمسك بيده اليمنى المايكروفون وبيده اليسرى ماعز. ووضعت المنصة موعدا للعرض المباشر العالمي لروك في بداية العام المقبل. وفي بيانأكمل القراءة »
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