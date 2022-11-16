الرياضة
تذاكر خاصة للمونديال بالمقاهي
علمت “الصباح” من مصادر مختلفة، أن مقاهي تسير نحو اعتماد تذاكر، لمتابعة مباريات كأس العالم، إذ يمكن أن تتراوح ما بين 15 درهما و30. ويرغب بعض أرباب المقاهي في الاستفادة من بث مباريات كأس العالم، يوميا، ابتداء من الأحد المقبل، وعلى امتداد شهر، خاصة مباريات الأسود. ورغمأكمل القراءة »
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