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لسان الحال يقول: “يا حسرة”
قصص أشخاص انتقلوا من الثراء إلى البؤس أو فقدوا جميع ممتلكاتهم فجأة أصبح كثير من الأشخاص ممن انقلبت حياتهم فجأة وانتقلوا من حياة الغنى والثراء إلى حياة البؤس والفقر، يؤمنون أن الحياة لا يمكن الوثوق فيها وأن “الدنيا دوارة”، على حد تعبيرهم. ويعتبر من الصعب على كثيرينأكمل القراءة »
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