ملف الصباح
غدر الأيام حقيقة شرعية
أستاذ الشريعة محسن قال إن المؤمن ملزم بمعرفة كيفية التعامل مع تقلب الزمان كشف الدكتور عبد الوهاب محسن، الأستاذ الجامعي بكلية الشريعة بجامعة ابن زهر بأكادير، أن عبارة “الدنيا غدارة” أو “دوارة”، التي يتم ترديدها كثيرا، للإشارة إلى تقلب الزمان، تستوجب الذم، لأنها تنسب الغدر للزمن والأيام،أكمل القراءة »
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