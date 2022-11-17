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يجب القطع مع الماضي الجميل
3 أسئلة إلى * الدكتور أحمد معد < “غدر الزمن”، تعبير رمزي شائع يعبر عن حسرة وندم مرتبطين بسوء تقدير، أو بقدرة تتجاوز حدود الفعل الإنساني، أما مفهومه، فالغدر نقيض الوفاء بالعهد. وبناء عليه، فكل من وقع ضحية غدر الزمن في مدلوله الاجتماعي، مرادفا للخيانة والخداع والمكر، فإنهأكمل القراءة »
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