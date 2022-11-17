ملف الصباح
“الزمن دوار”… حكايات واقعية
أشخاص غدرت بهم الدنيا بعد أن ضحكت لهم طويلا وقلبت حياتهم رأسا على عقب يكاد كل واحد منا يعرف شخصا في محيطه غدر به الزمان و”تلات بيه ليام”، و”من بعد ما كان راس صبح رجلين”، مثلما يقال. منهم من فقد المال والجاه والحظوة، وبعد أن كان الجميعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا