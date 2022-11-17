مجتمع
“شرع اليد” بميناء البيضاء
منع سيارات الأجرة للخدمات السياحية من الدخول دون مبرر قانوني يشتد حبل التوتر منذ أسابيع بين المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للموانئ بالبيضاء، ومهنيي سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير العاملة في القطاع السياحي، بعد القرار المفاجئ، حسب قولهم، الذي يقضي بمنعهم من ولوج بوابة الميناء لنقل مسافري البواخرأكمل القراءة »
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